«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Фулхэм» и завоевал бронзу АПЛ 

«Манчестер Юнайтед» дома одержал волевую победу над «Фулхэмом» в матче 38-го тура АПЛ.

Отметим, что манкунианцы обыграли соперника со счетом 2:1.

За хозяев поля забитыми мячами отличились форвард Джейдон Санчо (39-я минута) и полузащитник Бруну Фернандеш (55). В составе гостей гол забил защитник Кенни Тете (19).

Таким образом, футболисты «Манчетер Юнайтед» завоевали бронзовые медали чемпионата Англии, сохранив за собой третье место в турнирной таблице АПЛ. После 38 проведенных игр команда набрала 75 очков. «Фулхэм» расположился на десятой позиции, имея в своем активе 52 очка.

АПЛ

38-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» – 2:1 (1:1)

Голы: Санчо, 39. Фернандеш, 55 – Тете, 19.