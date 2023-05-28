«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Фулхэм» и завоевал бронзу АПЛ 

«Манчестер Юнайтед» дома одержал волевую победу над «Фулхэмом» в матче 38-го тура АПЛ.
Отметим, что манкунианцы обыграли соперника со счетом 2:1.
За хозяев поля забитыми мячами отличились форвард Джейдон Санчо (39-я минута) и полузащитник Бруну Фернандеш (55). В составе гостей гол забил защитник Кенни Тете (19).
Таким образом, футболисты «Манчетер Юнайтед» завоевали бронзовые медали чемпионата Англии, сохранив за собой третье место в турнирной таблице АПЛ. После 38 проведенных игр команда набрала 75 очков. «Фулхэм» расположился на десятой позиции, имея в своем активе 52 очка.
АПЛ
38-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» – 2:1 (1:1)
Голы: Санчо, 39. Фернандеш, 55 – Тете, 19.
источник: «Советский спорт»