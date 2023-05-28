«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Брентфорду» в заключительном матче сезона АПЛ

Футболисты «Брентфорда» дома оказались сильнее «Манчестер Сити» в матче 38-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного гола в матче стал защитник «пчел» Итан Пиннок, который отличился на 86-й минуте.

Таким образом, «Брентфорд» завершает сезон в Англии на девятом месте, набрав 59 очков после 38 матчей. Досрочный чемпион АПЛ, «Манчестер Сити» заработал по итогам сезона 89 очков.

АПЛ

38-й тур

«Брентфорд» – «Манчестер Сити» – 1:0 (0:0)

Гол: Пиннок, 86.