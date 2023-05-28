«Лестер» дома обыграл «Вест Хэм», но вылетел из АПЛ

В Лестере (Англия) завершился матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Лестер Сити» принимал «Вест Хэм». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «лис».

Счет в матче был открыт на 34-й минуте встречи - хозяев вперед вывел Харви Барнс. На 62-й минуте Ваут Фас удвоил преимущество «Лестера» в счете. На 79-й минуте Пабло Форнальс сократил отставание «Вест Хэма», однако на большее клуб из Лондона не хватило.

После этой победы «Лестер» набрал 34 очка, однако остался на 18-й позиции в турнирной таблице АПЛ. В следующем сезоне бывшие чемпионы Англии отправятся в Чемпионшип. «Вест Хэм» с 40 очками остался на 14-й позиции в турнирной таблице и вылетел из АПЛ.

Чемпионат Англии

38-й тур

«Лестер» - «Вест Хэм» - 2:1 (1:0)

Голы: Барнс, 34; Фас, 62 - Форнальс, 79.