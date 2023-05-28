«Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Лидсом», но не смог попасть в еврокубки

В Лидсе (Англия) завершился матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Лидс Юнайтед» принимал «Тоттенхэм». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «шпор».

Счет в матче был открыт на второй минуте встречи - лондонский клуб вперед вывел Гарри Кейн. На 47-й минуте Педро Порро удвоил преимущество «шпор» в счете.

На 67-й минуте усилиями Джека Харрисона «Лидс» сократил отставание в счете, однако уже через две минуты Кейн оформил дубль. На 95-й минуте отличился Лукас Моура, поставив точку в этом матче - 4:1.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 60 очков и остался на восьмой позиции в турнирной таблице, не попав в еврокубки. «Лидс» с 31 очком остался на 19-й позциии в турнирной таблице и вылетел из АПЛ.

Чемпионат Англии

38-й тур

«Лидс» - «Тоттенхэм» - 1:4 (0:2)

Голы: Харрисон, 67 - Кейн, 2, 69. Порро, 47.