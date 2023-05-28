«Эвертон» обыграл «Борнмут» и сохранил прописку в АПЛ

В Ливерпуле (Англия) завершился матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Эвертон» принимал «Борнмут». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Эвертона».
Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте встречи - отличился Абдулайе Дукуре.
После этой победы «Эвертон» сумел сохранить прописку в английской Премьер-лиге - перед заключительным туром клуб из Ливерпуля занимал 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 39 очками расположился на 15-й позиции в турнирной таблице.
Чемпионат Англии
38-й тур
«Эвертон» - «Борнмут» - 1:0 (0:0)
Гол: Дукуре, 57.
источник: «Советский спорт»