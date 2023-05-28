«Ростов» – «Ахмат»: гости остались в меньшинстве, хозяева повели в счете

Футболисты «Ростова» вновь вышли вперед в матче 29-го тура чемпионата России с «Ахматом», который остался в меньшинстве.

На 68-й минуте вторую желтую карточку получил Артем Тимофеев. На 73-й минуте после подачи в штрафную Данила Прохин точным ударом головой переправил мяч в ворота. Счет в матче 3:2 в пользу команды Валерия Карпина.

Отметим, что счет в матче открыли хозяева поля. Дубль оформил Егор Голенков, отличившийся на 6-й и 12-й минуте. Затем на 32-й минуте гости отыграли один мяч, гол на счету Гамида Агаларова, а спустя 8 минут Владислав Карапузов сравнял счет.

В конце первого тайма на поле едва не вспыхнула потасовка. Судья Виталий Мешков показал за минуту шесть желтых карточек, по три игрокам «Ростову» и «Ахмату».

После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 49 очками идет пятым.