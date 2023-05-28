Дмитрий Булыкин высказался об игре Дзюбы в матче с «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 29-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

«Дзюба не забил, но отдал голевую передачу, заработал пенальти, цеплялся за многие мячи, работал на команду. Я бы не сказал, что он сыграл плохо. Не забил, но команда победила», - приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 4:2.

«Локомотив» за тур до конца располагается на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 42 очка.