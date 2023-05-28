Ди Мария и Леау выйдут в стартовых составах «Ювентуса» и «Милана» на матч Серии А

«Ювентус» и «Милан» огласили стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что игра между командами состоится сегодня, 28 мая, в Турине. Начало – в 21:45 мск. Главным арбитром предстоящей встречи был назначен Маурицио Мариани.

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Куадрадо, Локателли, Рабьо, Ди Мария, Кьеза, Кин, Костич.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Эрнандес, Крунич, Тонали, Диас, Леау, Мессиас, Жиру.

После 36 туров «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 64 очка. В случае победы над туринцами подопечные Стефано Пиоли квалифицируются в Лигу чемпионов. «Ювентус» идет седьмым (57 очков).