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«Ростов» в большинстве победил «Ахмат» и сохранил шансы на медали РПЛ

Команда Валерия Карпина на одно очко отстает от «Спартака».
28 мая 2023 20:57
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Ростова» победили «Ахмат» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В начале матча «Ростов» повел в счете благодаря двум быстрым голам. Дубль оформил Егор Голенков, отличившийся на 6-й и 12-й минуте.

Затем на 32-й минуте гости отыграли один мяч, гол на счету Гамида Агаларова, а спустя 8 минут Владислав Карапузов сравнял счет.

В конце первого тайма на поле едва не вспыхнула потасовка. Судья Виталий Мешков показал за минуту шесть желтых карточек, по три игрокам «Ростова» и «Ахмата».

На 68-й минуте вторую желтую карточку получил Артем Тимофеев, оставив гостей в меньшинстве. А пять минут спустя Данила Прохин записал на свой счет гол, оказавшийся в матче победным.

«Ростов» набрал 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, сохраняя шансы побороться за медали чемпионата России. Команда на два очка отстает от ЦСКА, с которым сыграет в Москве в заключительном туре 3 июня, и на одно очко от «Спартака».

«Ахмат» с 49 очками остался на пятой строчке. Грозненская команда завершит чемпионат дома матчем с «Краснодаром», который находится на шестом месте.

РПЛ

29-й тур

«Ростов» – «Ахмат» – 3:2 (2:2)

Голы: Голенков, 6, 12. Прохин, 73 – Агаларов, 32. Карапузов, 40

Удаление: Тимофеев, 68

источник: «Советский спорт»
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