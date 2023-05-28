«Тоттенхэм» впервые с 2009 года не сыграет в еврокубках

В заключительном, 38-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» лишился шансов завоевать путевку в один из еврокубков.

Отметим, что в последнем матче АПЛ команда Райана Мейсона победила «Лидс» со счетом 4:1, однако победа «Астон Виллы» над «Брайтоном» (2:1) не позволила лондонскому клубу подняться в еврокубковую зону в турнирной таблице чемпионата Англии.

Таким образом, «Тоттенхэм» в первый раз за 14 лет не станет участником еврокубков в следующем сезоне. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов лондонцы вылетели на стадии 1/8 финала турнира, уступив в двухматчевом противостоянии «Милану» (0:0, 0:1).