Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ сезона-2022/2023

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд завоевал звание лучшего бомбардира чемпионата Англии в прошедшем сезоне.

Напомним, 22-летний игрок провел 35 матчей, в которых забил 36 голов. Его ближайший преследователь в бомбардирской гонке, нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, отличился 30-ю забитыми мячами в национальном чемпионате. На третьем месте расположился форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни, на счету которого 33 матча и 20 голов.

Эрлинг Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. Всего за небесно-голубых норвежец сыграл 51 матч, забил 52 гола и отдал девять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 170 миллионов евро.