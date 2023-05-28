«Черноморец» под руководством Зырянова вернулся в Первую лигу спустя 11 лет

Футболисты новороссийского «Черноморца» вернулись в Первую лигу спустя 11 лет после вылета из нее.

В матче 30-го тура группы 1А Второй лиги «Черноморец», который тренирует бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, победил новокубанский «Биолог» со счетом 3:0.

«Черноморец» досрочно оформил себе выход в Первую лигу спустя 11 лет. Команда с 1995 года по 2001, а также в 2003 году играла в высшем дивизионе российского футбола, а в 2012 покинула и первый дивизион.

В группе 2А «Ленинградец», возглавляемый бывшим футболистом московского «Динамо» и сборной России Сергеем Кирьяковым, также досрочно оформил путевку в Первую лигу. Команда была основана в 2018 году и впервые сыграет на таком уровне.

Ранее участниками Первой лиги стали саратовский «Сокол», который тренирует бывший игрок московского «Спартака» и казанского «Рубина» Денис Бояринцев, и «Тюмень».