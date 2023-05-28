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«Зенит» рассчитывает приобрести нападающего «Локомотива» Пиняева

Сине-бело-голубые готовы активировать опцию выкупа в контракте 18-летнего футболиста.
28 мая 2023 21:28
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев оказался в сфере интересов «Зенита». Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Как утверждает источник, питерская команда планирует заплатить сумму отступных за игрока железнодорожников, которая составляет 600 миллионов рублей (около 7 миллионов евро). Сообщается, что красно-зеленые не желают расставаться с российским нападающим, а сам футболист не стремится присоединяться к команде Сергея Семака, так как хочет продолжить свою карьеру в Европе.

Напомним, что Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» прошлой зимой. В составе москвичей он отыграл восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с командой Михаила Галактионова действует до конца сезона-2025/2026.

источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
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