«Зенит» рассчитывает приобрести нападающего «Локомотива» Пиняева

Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев оказался в сфере интересов «Зенита». Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Как утверждает источник, питерская команда планирует заплатить сумму отступных за игрока железнодорожников, которая составляет 600 миллионов рублей (около 7 миллионов евро). Сообщается, что красно-зеленые не желают расставаться с российским нападающим, а сам футболист не стремится присоединяться к команде Сергея Семака, так как хочет продолжить свою карьеру в Европе.

Напомним, что Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» прошлой зимой. В составе москвичей он отыграл восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с командой Михаила Галактионова действует до конца сезона-2025/2026.