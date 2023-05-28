Валерий Гладилин: никакой зависимости от Соболева у «Спартака» нет

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин высказался об отсутствии форварда Александра Соболева в матче «Спартака» и «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Никакой зависимости от Соболева у «Спартака» нет, у команды нет поставленной комбинационной игры. Соболев сам — зависимый игрок, его нужно снабжать передачами. Он игрок атакующий, никакого созидательного процесса от Соболева не зависит. Так что заострять внимание на нем не стоит. Не его отсутствие, а отсутствие поставленной комбинационной игры, повторюсь, это главное. Соболев — второстепенный игрок, в команде есть еще множество игроков, которые могли и без него справиться», - приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Напомним, что в матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА Соболев показал непристойный жест в адрес защитника оппонента Виллиана Роши, за что получил четырехматчевую дисквалификацию от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.