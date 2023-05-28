Дубль Фати помог «Барселоне» разгромить дома «Мальорку»

Футболисты «Барселоны» на своем поле одержали разгромную победу над «Мальоркой» в матче 37-го тура Ла Лиги.

Отметим, что команда Хави победила соперника со счетом 3:0.

За каталонский клуб дубль оформил нападающий Фати (1-я, 24-я минуты), одним голом отличился полузащитник Гави (70).

На 14-й минуте матча гости остались в меньшинстве после того, как с поля был удален форвард Амат Ндиайе.

Таким образом, «Барселона» набирает 88 очков и не потеряет лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании, так как ранее досрочно завоевала титул Ла Лиги. «Мальорка» располагается на 12-й позиции, имея в своем активе 47 очков после 37 проведенных встреч.

В заключительном туре национального чемпионата каталонцы отправятся в гости к «Сельте», а «островитяне» сыграют дома с «Райо Вальекано». Игры пройдут 4 июня.

Ла Лига

37-й тур

«Барселона» – «Мальорка» – 3:0 (2:0)

Голы: Фати, 1, 24. Гави, 70.

Удаление: – Ндиайе, 14