ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Фати помог «Барселоне» разгромить дома «Мальорку»

Ранее сине-гранатовые стали досрочными чемпионами Испании. 
28 мая 2023 21:52
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Барселоны» на своем поле одержали разгромную победу над «Мальоркой» в матче 37-го тура Ла Лиги.

Отметим, что команда Хави победила соперника со счетом 3:0.

За каталонский клуб дубль оформил нападающий Фати (1-я, 24-я минуты), одним голом отличился полузащитник Гави (70).

На 14-й минуте матча гости остались в меньшинстве после того, как с поля был удален форвард Амат Ндиайе.

Таким образом, «Барселона» набирает 88 очков и не потеряет лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании, так как ранее досрочно завоевала титул Ла Лиги. «Мальорка» располагается на 12-й позиции, имея в своем активе 47 очков после 37 проведенных встреч.

В заключительном туре национального чемпионата каталонцы отправятся в гости к «Сельте», а «островитяне» сыграют дома с «Райо Вальекано». Игры пройдут 4 июня.

Ла Лига

37-й тур

«Барселона» – «Мальорка» – 3:0 (2:0)

Голы: Фати, 1, 24. Гави, 70.

Удаление: – Ндиайе, 14

источник: «Советский спорт»
Галактионов заявил, что «Локомотив» нуждается в трансферах 
По мнению 39-летнего специалиста, московскому клубу необходимы точечные усиления.
28.05.2023 22:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Болельщики «Гамбурга» ошибочно отпраздновали возвращение своей команды в Бундеслигу
Клубу предстоит сыграть в стыковых матчах.
28.05.2023 22:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бергвейн ударил болельщика «Твенте» после поражения «Аякса» в очном матче 
Футболист амстердамского клуба не стерпел расистские оскорбления со стороны фаната соперника.
28.05.2023 22:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Барселоны» Бальде выбыл на семь недель из-за травмы
Футболист получил серьезную травму в матче 37-го тура с «Мальоркой».
28.05.2023 21:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» в домашнем матче Ла Лиги
Встреча завершилась со счетом 2:1.
28.05.2023 21:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дубль Фати помог «Барселоне» разгромить дома «Мальорку»
Ранее сине-гранатовые стали досрочными чемпионами Испании. 
28.05.2023 21:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Валерий Гладилин: никакой зависимости от Соболева у «Спартака» нет
Соболев отбывает четырехматчевую дисквалификацию.
28.05.2023 21:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Зенит» рассчитывает приобрести нападающего «Локомотива» Пиняева
Сине-бело-голубые готовы активировать опцию выкупа в контракте 18-летнего футболиста.
28.05.2023 21:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Черноморец» под руководством Зырянова вернулся в Первую лигу спустя 11 лет
В турнире также сыграет «Ленинградец», который тренирует Кирьяков
28.05.2023 21:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика