«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» в домашнем матче Ла Лиги

В Мадриде (Испания) на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершился матч 37-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором столичный «Атлетико» встречался с «Реалом Сосьедад».

Встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте встречи - отличился Антуан Гризманн. На 73-й минуте Науэль Молина удвоил преимущество «Атлетико» в счете. На 88-й минуте Александр Серлот смог сократить отставание гостей в счете, однако на большее «Реал Сосьедад» не хватило.

«Атлетико» остается на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 76 очков. «Реал Сосьедад» находится на четвертой позиции, набрав 68 баллов. Таким образом, «Атлетико» гарантировал себе медали чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

37-й тур

«Атлетико» - «Реал Сосьедад» - 2:1 (1:0)

Голы: Гризманн, 37; Молина, 73 - Серлот, 88.