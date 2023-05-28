Защитник «Барселоны» Бальде выбыл на семь недель из-за травмы

Футболист «Барселоны» Алехандро Бальде выбыл из-за травмы на срок до семи недель, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Бальде был травмирован в матче 37-го тура чемпионата Испании. Игрок «Мальорки» Амата Ндиайе на 17-й минуте матча совершил подкат, но попал в ногу Бальде, у которого после медицинского осмотра диагностирован частичный разрыв латеральной коллатеральной связки правой лодыжки.

Ндиайе был удален, а Бальде потребовалась замена.

В нынешнем сезоне испанский защитник сыграл в в 44 матчах во всех турнирах, забил один мяч, отдал семь голевых передач.