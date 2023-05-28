Бергвейн ударил болельщика «Твенте» после поражения «Аякса» в очном матче 

Нападающий «Аякса» Стивен Бергвейн напал на болельщика «Твенте» после того, как «аяксиды» проиграли команде из Энсехеде со счетом 1:3 в матче 34-го тура чемпионата Нидерландов. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Как утверждает источник, после завершения футбольной встречи на пути к клубному автобусу 25-летний игрок встал на защиту своего одноклубника Брайна Бробби, который подвергся расистским оскорблениям со стороны фаната победителей. В итоге это привело к тому, что нидерландский форвард нанес удар обидчику.

Добавим, что «Аякс» завершил сезон в Эредивизи на третьем месте в турнирной таблице нидерландского чемпионата, набрав 69 очков после 34 сыгранных матчей. Таким образом, амстердамская команда впервые за последние 14 лет не сыграет в Лиге чемпионов.