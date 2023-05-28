Болельщики «Гамбурга» ошибочно отпраздновали возвращение своей команды в Бундеслигу. После окончания матча с «Зандхаузеном», в котором «Гамбург» победил 1:0, болельщики выбежали на поле, устроив празднество. Но как оказалось зря.

В параллельном матче в это время «Хайденхайм» проигрывал «Регенсбургу» 2:1. Но футболисты «Хайденхайма» на 93-й минуте сравняли счет, а на 99-й минуте забили победный гол, выиграв матч – 3:2.

Команда заняла первое место в турнирной таблице и впервые в своей истории сыграет в Бундеслиге.

«Хайденхайм» обошел «Дармштадт», который набрал также 67 очков, но уступил первенство по разнице мячей. Тем не менее, «Дармштадт» вернулся в Бундеслигу спустя шесть лет после вылета из нее.

Третье место занял «Гамбург» (66 очков) сыграет в стыковых матчах с «Штутгартом» за право выступить в Бундеслиге. «Гамбург» покинул высший дивизион немецкого чемпионата в 2018 году.