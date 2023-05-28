Галактионов заявил, что «Локомотив» нуждается в трансферах 

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался относительно будущих планов команды на следующий сезон.

«Для нас самое главное — это качественно делать свою работу. Команда будет готова. Что касается усилений, то мы понимаем, что нам необходимо. Если на рынке появятся футболисты, которые действительно нас усилят — а усиление нам нужно точечное, мы с руководством эту тему обсудим», — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что в настоящее время «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка после 29 проведенных матчей.

В заключительном туре РПЛ красно-зеленые примут на своем поле «Торпедо». Очная встреча футбольных команд состоится 3 июня.