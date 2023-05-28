Алпатов назвал причины поражения «Динамо» от «Локомотива» в матче РПЛ 

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России, в котором его команда проиграла «Локомотиву» со счетом 2:4.

«После 60-й минуты игра резко поменялась, и многие вещи у нас перестали получаться. Сложно говорить о причинах. Сначала нужно провести анализ игры, после чего я смогу дать четкий ответ. У меня нет вопросов к игрокам по поводу их отношения к тренировочным занятиям и сегодняшней игре на футбольном поле», – приводит слова Алпатова пресс-служба московского клуба.

Добавим, что в перед заключительным туром национального чемпионата «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 29 проведенных игр. 3 июня подопечные Алпатова сыграют домашний матч против «Оренбурга» и тем самым завершат сезон.