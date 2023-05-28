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Дзюба отреагировал на подкол Овечкина: Саша, можем потолкаться, с удовольствием

Страсти накаляются.
Дзюба отреагировал на подкол Овечкина: Саша, можем потолкаться, с удовольствием
28 мая 2023 22:47
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал высказывание хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

Напомним, последний в беседе с нападающим «Динамо» Федором Смоловым сказал, что не считает Дзюбу опасным футболистом: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

«Александра Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Но на самом деле он увидел, кто сегодня сильный, а кто – не очень. Саша, можем потолкаться, с удовольствием», – сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Напомним, сегодня, 28 мая, «Локо» обыграл «Динамо» (4:2) в 29-м туре РПЛ, а Дзюба отдал голевую передачу.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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