Бензема признан лучшим футболистом Франции, выступающим за рубежом

Форвард «Реала» Карим Бензема стал победителем номинации «Лучший футболист, выступающий за пределами Франции» на церемонии награждения, организованной французским профсоюзом футболистов и тренеров.

«Это хороший приз, особенно, учитывая тот факт, что голосуют игроки. Я счастлив, что он все еще принадлежит мне. Связь с Лигой 1 еще существует, даже несмотря на то, что я не был там долгое время», – приводит слова Бензема RMC Sport.

Напомним, что в прошлом году нападающий королевского клуба также признавался лучшим в данной номинации.

Добавим, что Бензема покинул чемпионат Франции в 2009 году после того, как перешел из «Лиона» в «Реал». В текущем сезоне за «сливочных» он сыграл 42 матча, забил 30 голов и отдал шесть результативных передач.