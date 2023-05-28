Иракский Курдистан станет хозяином чемпионата мира-2024 по футболу среди непризнанных государств

Иракский Курдистан будет принимать чемпионата мира по футболу среди непризнанных государств CONIFA, который состоится в 2024 году.

Отмечается, что участниками футбольного мирового первенства станут все ныне непризнанные государства планеты, включая национальные команды Абхазии, Курдистана, Северного Кипра, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, Амбазонии, Тибета, Сомалиленда и Приднестровья.

Футбольные матчи пройдут в столице территории – городе Эрбиле.

Напомним, что конфедерация независимых футбольных ассоциаций организовывает Кубки мира и Европы с 2014 года.