Глебов заключил новый пятилетний контракт с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов продлил контракт с командой на пять лет.

«Да, мы продлили контракт с Данилом. Это случилось недавно. В продаже наших лидеров мы не заинтересованы», — приводит слова спортивного директора желто-синих Алексея Рыскина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Спартак», который готов заплатить за игрока около семи миллионов евро.

Напомним, что Глебов выступает за «Ростов» с зимы 2019 года. В текущем сезоне за команду Валерия Карпина он отыграл 38 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в семь с половиной миллионов евро.