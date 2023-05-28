«Милан» в гостях обыграл «Ювентус» и завоевал путевку в Лигу чемпионов 

Футболисты «Милана» на выезде одержали минимальную победу над «Ювентусом» в матче 37-го тура Серии А.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Стефано Пиоли.

Единственный гол в матче забил нападающий гостей Оливье Жиру на 40-й минуте.

Таким образом, «Милан» набрал 67 очков и гарантировал себе четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, которое дает право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Ближайший преследователь, «Аталанта», отстает от «дьяволов» на шесть очков за один тур до конца национального первенства.

«Ювентус» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 59 очков.

В заключительных матчах Серии А «Милан» сыграет дома с «Вероной», а «Ювентус» отправится в гости к «Удинезе». Игры пройдут 4 июня.

Серия А

37-й тур

«Ювентус» – «Милан» – 0:1 (0:1)

Гол: Жиру, 40.