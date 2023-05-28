«Милан» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов третий сезон подряд 

«Милан» завоевал путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов благодаря победе над «Ювентусом» в матче 37-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что «россонери» обыграли соперника со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал форвард Оливье Жиру.

Таким образом, красно-черные, располагаясь на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А (67 очков), ушли в отрыв от ближайшего преследователя – «Аталанты» (61 очко) на шесть очков за тур до конца национального первенства. Следовательно, миланский клуб будет выступать в престижном европейском клубном турнире третий год кряду.

Напомним, что нынешний сезон Лиги чемпионов завершился для «Милана» на стадии полуфинала соревнований, где команда дважды проиграла «Интеру» (0:1, 0:2).