«Зенит» хочет подписать вратаря «Крыльев Советов» Ломаева

«Зенит» находится в поиске голкипера, который хорошо играет ногами.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, выбор клуба из Санкт-Петербурга пал на вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний футболист входит в число шести игроков, которые покинут самарскую команду по окончании сезона. Отступные Ломаева – 120 миллионов рублей.

В текущем сезоне Иван провел 22 матча в РПЛ, в которых пропустил 35 голов и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.