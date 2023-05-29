Президент «Наполи» подтвердил, что Спаллетти покинет команду

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ответил на вопрос о будущем в клубе главного тренера Лучано Спаллетти.

Ранее появилась информация, что из-за ссоры с владельцем команды специалист покинет неаполитанскую команду. В текущем сезоне «Наполи» завоевал третий в своей истории и впервые с 1990 года титул чемпионов Италии.

«Да, Лучано сказал мне, что хочет взять годовой творческий отпуск. Он многое дал нашему клубу. Я благодарен ему за работу. Он пришел ко мне и сказал, что отдал все свои силы, что круг замкнулся», — цитирует Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо на странице в соцсети.

Добавим, что Спаллетти работал с «Наполи» с лета 2021 года, ранее он возглавлял «Интер», «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи» и «Зенит».