ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент «Наполи» подтвердил, что Спаллетти покинет команду

Специалист решил досрочно расторгнуть соглашение с командой.
29 мая 2023 08:21
автор: Александр Поволоцкий

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ответил на вопрос о будущем в клубе главного тренера Лучано Спаллетти.

Ранее появилась информация, что из-за ссоры с владельцем команды специалист покинет неаполитанскую команду. В текущем сезоне «Наполи» завоевал третий в своей истории и впервые с 1990 года титул чемпионов Италии.

«Да, Лучано сказал мне, что хочет взять годовой творческий отпуск. Он многое дал нашему клубу. Я благодарен ему за работу. Он пришел ко мне и сказал, что отдал все свои силы, что круг замкнулся», — цитирует Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо на странице в соцсети.

Добавим, что Спаллетти работал с «Наполи» с лета 2021 года, ранее он возглавлял «Интер», «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи» и «Зенит».

источник: «Советский спорт»
«Милан» планирует приобрести Тюрама
Итальянцы уже задумываются об усилении в межсезонье.
29.05.2023 08:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Манчестер Сити» получит рекордные призовые за победу в чемпионате Англии
После прихода Хосепа Гвардиолы клуб пять раз становился сильнейшим в турнире.
29.05.2023 08:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент «Наполи» подтвердил, что Спаллетти покинет команду
Специалист решил досрочно расторгнуть соглашение с командой.
29.05.2023 08:21
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кроос рассказал о будущем Начо, Асенсио и Себальоса
Кроос рассказал о будущем Начо, Асенсио и Себальоса
Сразу три футболиста могут покинуть «Реал».
29.05.2023 08:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Зенит» хочет подписать вратаря «Крыльев Советов» Ломаева
Контракт вратаря с самарским клубом рассчитан до 2025 года.
29.05.2023 08:13
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Милан» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов третий сезон подряд 
В воскресенье, 28 мая подопечные Стефано Пиоли победили «Ювентус» и обеспечили себе четвертое место в турнирной таблице Серии А.
28.05.2023 23:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Милан» в гостях обыграл «Ювентус» и завоевал путевку в Лигу чемпионов 
«Милан» в гостях обыграл «Ювентус» и завоевал путевку в Лигу чемпионов 
«Россонери» не опустятся ниже четвертого места в турнирной таблице чемпионата Италии.
28.05.2023 23:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Глебов заключил новый пятилетний контракт с «Ростовом»
Глебов заключил новый пятилетний контракт с «Ростовом»
Ранее появилась информация о том, что российским хавбеком интересуется «Спартак».
28.05.2023 23:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Иракский Курдистан станет хозяином чемпионата мира-2024 по футболу среди непризнанных государств
Футбольные матчи пройдут на стадионах столицы автономного региона Ирака – Эрбиля.
28.05.2023 23:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика