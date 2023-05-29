«Манчестер Сити» получит рекордные призовые за победу в чемпионате Англии

Стала известна сумма призовых «Манчестер Сити» за победу в чемпионате АПЛ в сезоне-2022/23.

Как сообщает Daily Mail, »горожане» получат около 166 миллионов фунтов стерлингов. Денежное вознаграждение состоит из нескольких факторов: место в таблице, доходы от ТВ-контрактов и коммерческих выплат.

Таким образом, клуб из Манчестера установил новый рекорд призовых для победителя в истории английского чемпионата.

Отмечается, что в общей сложности все клубы АПЛ получат получат около 2,7 миллиарда фунтов.