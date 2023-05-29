«Милан» планирует приобрести Тюрама

Итальянский «Милан» рассчитывает приобрести французского форварда менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама.

По информации Corriere dello Sport, «росснери» готовы побороться за игрока с «Ювентусом», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслом», а также испанскими и французскими клубами.

Напомним, в минувшем сезоне Бундеслиги Тюрам провел 30 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.

По итогам сезона в Серии А «Милан» занял четвертое место в турнирной таблице и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Добавим, что в нынешнем розыгрыше команде удалось дойти до полуфинала.