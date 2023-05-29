Стало известно, сколько Луис Энрике хочет зарабатывать в «Наполи»

Бывший наставник сборной Испании Луис Энрике является главным претендентом на пост главного тренера «Наполи».

Напомним, что команду по окончании сезона покинет Лучано Спалетти, который привел неаполитанский клуб к чемпионству.

Как сообщает Il Mattino, Луис Энрике хочет зарабатывать в «Наполи» не менее 8 млн евро в год. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис готов пойти на такие траты.

Добавим, что испанец покинул пост наставника национальной команды после чемпионата мира 2022 года в Катаре.