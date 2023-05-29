Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе раскрыл свои планы на будущий сезон.

Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний футболист не планирует активировать опцию продления контракта с парижским клубом до 2025 года. Действующее соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Я очeнь счастлив, мне это нрaвится, я играю лучше, это сaмое главное. У мeня есть контракт. В слeдующем году я буду здeсь, и я буду очeнь счастлив», – цитирует Мбаппе Le Figaro.

Напомним, в составе «ПСЖ» нападающий стал пятикратным чемпионом Франции, а также трижды выиграл Кубок страны.

К слову, летом 2022 года француз был близок к переходу в «Реал», однако, сделка не состоялась из-за высоких финансовых требований «ПСЖ».