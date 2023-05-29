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«Боруссия» из Дортмунда объявила об уходе пяти игроков

Команда претендовала на чемпионский титул Бундеслиги.
29 мая 2023 10:20
автор: Александр Поволоцкий

Дортмундская «Боруссия» объявила о расставании с пятью игроками команды.

Как сообщает пресс-служба «шмелей», контракты с клубом истекли у вратаря Луки Унбехауна, защитников Рафаэла Геррейру и Феликса Пасслака, полузащитника Махмуда Дауда и нападающего Антони Модеста.

Отметим, что все перечисленные футболисты станут свободными агентами. Известно, что Пасслак продолжит карьеру в «Бохуме».

«Боруссия» пртендовала на победу в чемпионате Германии вплоть до последнего тура. В заключительном матче клуб из Дортмунда сыграл вничью с «Майнцем» (2:2) и уступил титул «Баварии».

источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)
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