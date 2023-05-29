«Наполи» намерен сохранить Осимхена и увеличить ему зарплату

Руководство «Наполи» намерено сохранить в команде нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

По информации Calciomercato, президент клуба Аурелио Ди Лаурентис заявил, что не отпустит форварда меньше, чем за 160 миллионов евро и намерен прописать эту сумму в качестве отступных в новом контракте игрока.

Кроме того, он может значительно повысить его зарплату, которая сейчас составляет 4,5 миллиона евро в год.

Напомним, в минувшем сезоне Осимхен проел 31 матч в Серии А, в которых забил 25 мячей. Действующий контракт футболиста с клубом истекает в 2025 году.