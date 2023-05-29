Бикфалви сомневается в том, что продлит контракт с «Уралом»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своем будущем в клубе из Екатеринбурга.

Напомним, что 35-летний футболист играет за «шмелей» с 2017 года.

«Будeт ли продлен мой кoнтракт? Нет. Скорeе всего, нeт», – цитирует Бикфалви «РБ-Спорт».

В текущем сезоне Эрик провел в чемпионате России 25 матчей, в которых провел четыре гола и отдал одну результативную передачу.

За тур до конца чемпионата РПЛ «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

В заключительном матче «шмели» примут дома «Сочи» (3 июня).