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Бикфалви сомневается в том, что продлит контракт с «Уралом»

Действующее соглашение истекает в конце июня этого года.
29 мая 2023 10:59
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своем будущем в клубе из Екатеринбурга.

Напомним, что 35-летний футболист играет за «шмелей» с 2017 года.

«Будeт ли продлен мой кoнтракт? Нет. Скорeе всего, нeт», – цитирует Бикфалви «РБ-Спорт».

В текущем сезоне Эрик провел в чемпионате России 25 матчей, в которых провел четыре гола и отдал одну результативную передачу.

За тур до конца чемпионата РПЛ «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

В заключительном матче «шмели» примут дома «Сочи» (3 июня).

источник: «РБ-Спорт»
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