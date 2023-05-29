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Зиньковский рассказал, почему «Спартак» не смог забить «Пари НН»

Красно-белые потеряли важные очки в борьбе за серебро.
29 мая 2023 11:07
автор: Александр Шульгин

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский объяснил, чего не хватило команде для победы над «Пари НН» в 29-м туре РПЛ.

«Не получилось забить «Пари НН». Трудная игра. Соперник не очень хотел играть. Именно играть - это было понятно. Они тянули время. «Пари НН», как и нам, нужны очки. Всем нужны очки в последних турах.

Они бились, как и мы. У нас были моменты и подходы, но не хватило последнего штриха. Не получилось забить», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Отметим, что встреча на арене красно-белых завершилась со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

Таким образом, «Спартак» набрал 54 очка и остался на третьей строчке в турнирной таблице, упустив возможность обогнать ЦСКА (55). «Пари НН» с 27 очками занимает 13-е место.

3 июня «Спартак» отправится в гости к «Крыльям Советов», а «Пари НН» в тот же день на своем поле примет «Химки».

источник: Чемпионат.com
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