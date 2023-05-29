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Whoscored представил символическую сборную сезона АПЛ

Три футболиста представляют «Манчестер Сити».
29 мая 2023 11:25
автор: Александр Поволоцкий

Статистический портал Whoscored представил свою символическую сборную минувшего сезона чемпионата Англии.

Отметим, что лучшим игрокам сезона, по версии аналитиков, стал хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Бельгийский футболист получил среднюю оценку 7,6 балла.

Символическая сборная сезона АПЛ по версии Whoscored

Вратарь: Давид Райя («Брентфорд», 7,0).

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл», 7,4), Итан Пиннок («Брентфорд», 7.1), Фабиан Шер («Ньюкасл», 7.0), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», 6.9).

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7.4), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», 7,6), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 7,4), Джек Грилиш («Манчестер Сити», 7,3).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,5), Гарри Кейн («Тоттенхэм», 7,5).

Добавим, что чемпионом Англии в этом сезоне стал «Манчестер Сити».

источник: WhoScored.com
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