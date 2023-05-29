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В Германии считают, что сегодня Тухель покинет «Баварию»

Команда чудом завоевала 11-й чемпионский титул подряд.
29 мая 2023 11:33
автор: Александр Шульгин

Бывший футболист сборной Германии, а ныне эксперт Дитмар Хаманн, а также его коллега Эрик Майер предположили, что уже в понедельник, 29 мая, главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель покинет свой пост.

«Когда вы видите такое отношение к людям, вы должны спросить себя: хотите ли вы работать в этом клубе? Думаю, что нельзя исключать, что Тухель тоже скоро уйдет. Но сделает это по собственному желанию», - приводит слова Хаманна Daily Mail.

«Я думаю, что к понедельнику он покинет клуб», - добавил Майер.

Напомним, в минувший уик-энд «Бавария» завоевала 11-й чемпионский титул подряд, однако мюнхенцам во многом повезло. Перед заключительным туром их на два очка опережала дортмундская «Боруссия», которая дома не смогла обыграть «Майнц» (2:2). В итоге команда Тухеля благодаря победе над «Кельном» (2:1) обеспечила себе первое место по дополнительным показателям.

Тогда же стало известно о том, что со своих постов уволены бывший генеральный директор клуба Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич.

источник: The Daily Mail
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