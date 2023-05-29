ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бензема предложили контракт на 200 миллионов евро в Саудовской Аравии

Футболист взял время на раздумье.
29 мая 2023 11:53
автор: Александр Шульгин

Один из клубов Саудовской Аравии предложил нападающему мадридского «Реала» Кариму Бензема контракт на 200 миллионов евро в год.

Как сообщает Revelo, в случае согласия на переход футболист также станет послом совместной заявки страны с Египтом и Грецией на проведение чемпионата мира 2030 года.

По информации источника, француз всерьез обдумывает предложение арабов, несмотря на то, что ранее в СМИ появилась информация о продлении им действующего соглашения со «сливочными» еще на год.

Напомним, в текущем сезоне Бензема провел 39 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 27 мячей.

Экс-главный тренер «Динамо» Йоканович предпочел не объяснять ситуацию со своим увольнением
Клуб под руководством сербского специалиста опустился на седьмое место в РПЛ.
29.05.2023 12:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
Черчесов объяснил, почему Дзюба не смог заиграть в чемпионате Турции
С августа по ноябрь 2022-го форвард выступал за «Адану Демирспор».
29.05.2023 12:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бундеслига назвала лучшего игрока сезона
Футболист может продолжить карьеру в другом чемпионате.
29.05.2023 12:00
Футбол
Бензема предложили контракт на 200 миллионов евро в Саудовской Аравии
Футболист взял время на раздумье.
29.05.2023 11:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
Кайо не сыграет в Суперфинале Кубка России против ЦСКА
Встреча пройдет 11 июня.
29.05.2023 11:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В Германии считают, что сегодня Тухель покинет «Баварию»
Команда чудом завоевала 11-й чемпионский титул подряд.
29.05.2023 11:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Whoscored представил символическую сборную сезона АПЛ
Три футболиста представляют «Манчестер Сити».
29.05.2023 11:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Зиньковский рассказал, почему «Спартак» не смог забить «Пари НН»
Красно-белые потеряли важные очки в борьбе за серебро.
29.05.2023 11:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
Бикфалви сомневается в том, что продлит контракт с «Уралом»
Действующее соглашение истекает в конце июня этого года.
29.05.2023 11:05
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика