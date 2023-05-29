Бензема предложили контракт на 200 миллионов евро в Саудовской Аравии

Один из клубов Саудовской Аравии предложил нападающему мадридского «Реала» Кариму Бензема контракт на 200 миллионов евро в год.

Как сообщает Revelo, в случае согласия на переход футболист также станет послом совместной заявки страны с Египтом и Грецией на проведение чемпионата мира 2030 года.

По информации источника, француз всерьез обдумывает предложение арабов, несмотря на то, что ранее в СМИ появилась информация о продлении им действующего соглашения со «сливочными» еще на год.

Напомним, в текущем сезоне Бензема провел 39 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 27 мячей.