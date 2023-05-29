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Черчесов объяснил, почему Дзюба не смог заиграть в чемпионате Турции

С августа по ноябрь 2022-го форвард выступал за «Адану Демирспор».
Черчесов объяснил, почему Дзюба не смог заиграть в чемпионате Турции
29 мая 2023 12:03
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Адана Демирспор»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал уход Артема Дзюбы из турецкого клуба «Адана Демирспор».

Напомним, 34-летний форвард перешел в эту команду летом 2022-го. В ее составе россиянин провел 5 матчей и забил 1 гол, а в ноябре того же года расторг соглашение.

«Типичная футбольная история. Бывает, что многие сильные игроки сталкиваются с проблемами в определенных клубах и других странах. Момент неприятный, но тоже опыт для Дзюбы», – цитирует тренера портал «Спорт День за Днем».

До февраля 2023-го Дзюба находился без команды. Затем игрок пополнил ряды «Локомотива», в составе которого провел 12 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

источник: «Спорт день за днем»
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