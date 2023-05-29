Экс-главный тренер «Динамо» Йоканович предпочел не объяснять ситуацию со своим увольнением

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о своем увольнении.

«Спасибо футбольному клубу «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии, касаемые моей работы в России. Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», - приводит Sport24.ru.

Напомним, что Йокановича уволили, потому что он не смог достичь поставленных задач: выйти с «Динамо» в финал Кубка России и финишировать в тройке РПЛ. Официально клуб объявил об расставании с тренером 19 мая.