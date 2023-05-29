Тикнизян, Агаларов и Селихов попали в символическую сборную 29-го тура РПЛ по версии WhoScored 

Статистический портал WhoScored объявил символическую сборную 29-го тура чемпионата России.

Сообщается, что лучшими игроками прошедшего тура РПЛ были признаны хавбек «Урала» Андрей Егорычев и форвард «Ростова» Егор Голенков. Оба россиянина за свое выступление получили оценку – 8,9.

Добавим, что полностью символическая сборная 29-го тура Российской Премьер-Лиги выглядит следующим образом:

Вратарь: Александр Селихов («Спартак»).

Защитники: Максим Ненахов («Локомотив»), Виктор Александров («Пари Нижний Новгород»), Данила Прохин («Ростов»), Наир Тикнизян («Локомотив»).

Полузащитники: Андрей Егорычев («Урал»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург») , Даниэль Мишкич («Урал»), Александр Юшин («Урал»).

Нападающие: Егор Голенков («Ростов»), Гамид Агаларов («Ахмат»).

Напомним, что до завершения чемпионата России остался один тур. Досрочным чемпионом страны стал «Зенит».