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Ловчев считает, что у «Спартака» возникают проблемы с атакой в отсутствие Соболева 

26-летний форвард получил четыре матча дисквалификации после московского дерби с ЦСКА.
29 мая 2023 12:29
автор: Глеб Шевяков

Футбольный эксперт Евгений Ловчев подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0).

Отметим, что по мнению 74-летнего специалиста, у красно-белых имеются трудности с атакой, если в матче не принимает участие нападающий Александр Соболев.

«Когда есть Соболев, наваливают в штрафную, он помогает с навалом. Но его не было — и появились проблемы. В такой ситуации нет такого количества передач в штрафную, когда давление усиливается, появляются шансы. Бальде, Николсон неплохие игроки, однако не более того. Очень тяжело взламывать такую оборону, когда перед «Спартаком» постоянно было 10 соперников. Команда накручивала процент владения мячом, но в голы это не переходит», — заявил Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее КДК РФС принял решение дисквалифицировать Соболева на четыре матча за непристойный жест в адрес игрока ЦСКА во время очной встречи московских команд в рамках 28-го тура РПЛ.

Добавим, что в настоящее время «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка после 29 проведенных матчей.

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