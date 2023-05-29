«Урал» хочет предложить Бикфалви работу в клубе

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с продлением контракта с нападающим Эриком Бикфалви.

«У нас еще год контракта с Эриком, до следующего лета. Мы всегда успеем с ним подписать новый контракт, он наш футболист. Потом мы будем предлагать ему работу в клубе, если у него будет желание. Мы не хотим не продлевать контракт с ним», - приводит «Матч ТВ» слова Иванова.

В текущем сезоне 35-летний форвард провел 25 матчей в РПЛ и забил четыре мяча, он выступает за «Урал» с 2017 года.

За тур до конца чемпионата РПЛ «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

В заключительном матче «шмели» примут дома «Сочи» (3 июня).