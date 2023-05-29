Умяров уверен, что «Спартак» не выбыл из борьбы за серебряные медали РПЛ 

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров выразил мнение, что московская команда по-прежнему претендует на серебро РПЛ.

«Обидно, что не взяли три очка в матче с «Пари НН». Борьба за серебро проиграна? У «Спартака» еще один тур. Что значит борьба проиграна?», — приводит слова Умярова «Чемпионат».

Напомним, что в настоящее время «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 54 очка. ЦСКА находится на второй позиции, набрав 55 очков после 29 игр.

Добавим, что в заключительном туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля в гостях сыграют с «Крыльями Советов», а армейцы примут на своем поле «Ростов». Встречи состоятся 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.