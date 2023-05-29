Червиченко считает, что у «Спартака» нет альтернативы Абаскалю в данный момент 

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу того, что Гильермо Абаскаль останется на должности главного тренера красно-белых на следующий сезон.

«Альтернативы я не вижу. На мой взгляд, специалист неплохой. Европейские тренеры, которые никогда не работали в России, вначале сталкиваются с курьезными моментами, которые не сразу способны уловить. Но мне кажется, он неплохо управляет командой. Лучше, чем было в последние пару лет. Абаскаль не панацея. Но лучше я пока не вижу», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за один тур до конца чемпионата России «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка после 29 проведенных матчей.

Абаскаль был назначен на пост главного тренера московской команды летом 2022 года.