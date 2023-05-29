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Черчесов заявил, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России в текущем сезоне 

По словам 79-летнего специалиста, в питерском клубе грамотно ведется работа по подбору футболистов, а также правильно выстроен тренировочный процесс.
29 мая 2023 13:20
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался насчет досрочного чемпионства «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Команде удалось заработать больше всех очков, «Зенит» забил больше всех, пропустил меньше всех – вот он и заслуженный чемпион. Потенциал у клуба большой, соответственно, большой он и у команды. Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и Семака это удается, поэтому уже который сезон подряд они показывают стабильные результаты. Можно лишь порадоваться за них», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днем».

Напомним, что «Зенит» досрочно завоевал чемпионство России после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ. Для подопечных Сергея Семака этот трофей стал пятым кряду. За всю историю сине-бело-голубых они становились чемпионами страны десять раз, включая чемпионство СССР в 1984 году.

источник: «Спорт день за днем»
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