Защитник «Пари НН» Александров: «Спартак» ничем нас не удивил

Защитник «Пари НН» Виктор Александров поделился от матча со «Спартаком» в рамках 29-го тура РПЛ.

Напомним, что встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.

«Если честно, «Спартак» ничем не удивил. Мы их хорошо разобрали до матча. Было всё то, к чему и готовились. Конечно же, нам хотелось чуть-чуть побольше создавать впереди, к сожалению, не получилось этого», — цитирует Александрова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» набрал 54 очка и остался на третьей строчке в турнирной таблице, упустив возможность обогнать ЦСКА (55). «Пари НН» с 27 очками занимает 13-е место.