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«Локомотив» повысил зарплату Дзюбе по новому контракту

Футболист перешел в клуб на правах свободного агента прошедшей зимой.
29 мая 2023 13:55
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов раскрыл подробности нового контракта c форвардом Артемом Дзюбой.

Напомним, что соглашение было подписано 25 мая. Оно рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления на год.

«Это важное переподписание. Артeм доказал всe своей рaботой, своими голами, этo помощник в коллeктиве, очень важный челoвек в команде. Финансовые услoвия по соглашению, конeчно, изменились, потому что Артeм приходил на совсем другие услoвия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — цитируют Ульянова «РИА Новости».

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ нападающий провел десять матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

источник: «РИА Новости»
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