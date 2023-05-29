«Локомотив» повысил зарплату Дзюбе по новому контракту

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов раскрыл подробности нового контракта c форвардом Артемом Дзюбой.

Напомним, что соглашение было подписано 25 мая. Оно рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления на год.

«Это важное переподписание. Артeм доказал всe своей рaботой, своими голами, этo помощник в коллeктиве, очень важный челoвек в команде. Финансовые услoвия по соглашению, конeчно, изменились, потому что Артeм приходил на совсем другие услoвия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — цитируют Ульянова «РИА Новости».

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ нападающий провел десять матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.